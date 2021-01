Indice Rt, venerdì la nuova classificazione: sono 12 le regioni ad alto rischio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Le nuove ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza, con le nuove classificazioni (Rt) delle regioni per fasce di rischio arriveranno venerdì 15 gennaio. Secondo l’ultimo monitoraggio della cabina di regia, come riportato quest’oggi dal ministro Speranza nelle comunicazioni alla Camera, 12 regioni e province autonome sono ad alto rischio, 8 sono a rischio moderato di cui 2 in progressione a rischio alto e una sola regione è a rischio basso. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) Le nuove ordinanze del ministro della Salute, Roberto Speranza, con le nuove classificazioni (Rt) delleper fasce diarriveranno15 gennaio. Secondo l’ultimo monitoraggio della cabina di regia, come riportato quest’oggi dal ministro Speranza nelle comunicazioni alla Camera, 12e province autonomead, 8moderato di cui 2 in progressione ae una sola regione è abasso. SportFace.

