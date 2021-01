In zona rossa Lombardia, Sicilia e Bolzano (Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - In base ai dati della Cabina di Regia, a partire da domenica 17 gennaio passano in area rossa la provincia autonoma di Bolzano e le Regioni Lombardia e Sicilia. Passano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Restano quindi in area gialla Campania, Sardegna, Basilicata, Toscana, provincia autonoma di Trento e Molise. Nonostante l'Alto Adige sia destinato a diventare zona rossa e, entro la serata odierna il governatore Arno Kompatscher firmerà una nuova ordinanza provinciale per tenere aperti negozi, scuole, bar e ristoranti probabilmente con qualche modifica negli orari. Leggi su agi (Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - In base ai dati della Cabina di Regia, a partire da domenica 17 gennaio passano in areala provincia autonoma die le Regioni. Passano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D'Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. Restano quindi in area gialla Campania, Sardegna, Basilicata, Toscana, provincia autonoma di Trento e Molise. Nonostante l'Alto Adige sia destinato a diventaree, entro la serata odierna il governatore Arno Kompatscher firmerà una nuova ordinanza provinciale per tenere aperti negozi, scuole, bar e ristoranti probabilmente con qualche modifica negli orari.

