In Lombardia bonus da 1.000 euro anche per chi è senza partita Iva (Di venerdì 15 gennaio 2021) Regione vicina a tutti i lombardi, nessuno escluso. Un bonus da 1.000 euro per i lavoratori autonomi senza partita IVA, Co.Co.Co. e occasionali, dimenticati dai diversi decreti ristori del Governo. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta Fontana su proposta dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli. “Un segnale concreto, importante, di grande vicinanza nei confronti di chi – sottolinea il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana – è stato finora dimenticato dai DL ristori del Governo. Il nostro impegno a ‘non lasciare indietro nessuno’ coinvolge ora chi svolge attività di collaborazione coordinata e continuativa. Abbiamo incluso anche i lavoratori autonomi che percepiscono compensi in base alla ‘cessione di diritti d’autore’. E, fra questi, i ... Leggi su laprimapagina (Di venerdì 15 gennaio 2021) Regione vicina a tutti i lombardi, nessuno escluso. Unda 1.000per i lavoratori autonomiIVA, Co.Co.Co. e occasionali, dimenticati dai diversi decreti ristori del Governo. Lo prevede la delibera approvata dalla Giunta Fontana su proposta dell’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro Melania Rizzoli. “Un segnale concreto, importante, di grande vicinanza nei confronti di chi – sottolinea il presidente della RegioneAttilio Fontana – è stato finora dimenticato dai DL ristori del Governo. Il nostro impegno a ‘non lasciare indietro nessuno’ coinvolge ora chi svolge attività di collaborazione coordinata e continuativa. Abbiamo inclusoi lavoratori autonomi che percepiscono compensi in base alla ‘cessione di diritti d’autore’. E, fra questi, i ...

