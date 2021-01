In Italia più di 2 milioni di persone sono guarite dal Covid, è necessario per loro il vaccino? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Immunità di gregge, pazienti guariti dal Covid e vaccinati Sulla velocità dell’immunità di gregge, che abbiamo descritto qualche giorno fa, incidono alcune considerazioni importanti. La prima è la comparazione tra persone guarite dal Covid e persone vaccinate. La seconda è quanto le persone contagiate e guarite possono essere ancora o tornare di nuovo fonte di contagio. Terzo è la capacità stessa dei vaccini di creare pazienti fortemente immuni e in futuro non contagiosi. Parte di questi dati sono stati analizzati con lo studio Siren della Public Health England. L’esito è questo: le persone che guariscono dal virus Sars-Cov-2 hanno un livello di protezione contro la reinfezione simile a quelle di ... Leggi su quotidianpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Immunità di gregge, pazienti guariti dale vaccinati Sulla velocità dell’immunità di gregge, che abbiamo descritto qualche giorno fa, incidono alcune considerazioni importanti. La prima è la comparazione tradalvaccinate. La seconda è quanto lecontagiate eposessere ancora o tornare di nuovo fonte di contagio. Terzo è la capacità stessa dei vaccini di creare pazienti fortemente immuni e in futuro non contagiosi. Parte di questi datistati analizzati con lo studio Siren della Public Health England. L’esito è questo: leche guariscono dal virus Sars-Cov-2 hanno un livello di protezione contro la reinfezione simile a quelle di ...

piersileri : Faccio fatica a comprendere le scelte politiche di Matteo Renzi in uno dei momenti più drammatici della storia rece… - fattoquotidiano : In 304 pagine, la storia della più grande tangente internazionale mai scoperta in Italia @gbarbacetto - tancredipalmeri : Certo che Paratici che il 30 agosto raggiunge un accordo con Suarez, e solo dopo si pone il dubbio se abbia il pass… - MarcG_69 : RT @AndreON57802640: Mi hanno chiuso il vecchio account? Bene, non mi sento rassegnato anzi più motivato, questa Italia non mi piace la cam… - Stanzabluprada : RT @perchetendenzat: “ #NOALPROLUNGAMENTOGF “: 1^ in tendenza Italia, perché la crisi d’ansia di Tommaso Zorzi è più importante della cris… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia più La Juventus è la squadra più tifata d’Italia, seguono Milan e Inter | Foto dei grafici Calcioblog.it