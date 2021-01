In Italia c’è un comune che ha riniziato a stampare la Lira: “Così aiutiamo i cittadini” (Di venerdì 15 gennaio 2021) C’è un paese in Italia che ha riniziato a stampare la cara vecchia Lira. Con la speranza che torni presto a essere la moneta nazionale, insieme alla riacquisizione della nostra sovranità, liberi dalla gabbia europea, a Ingria, uno dei più piccoli Comuni d’Italia (43 abitanti), situato in Valle Soana, in provincia di Torino, si sono portati avanti col lavoro. A raccontare tutto è Francesca Bernasconi su Il Giornale: “Nonostante il nome, non si tratta di una vera e propria nuova moneta. Sono buoni acquisto sotto forma di banconote, che si possono spendere nei negozi convenzionati della Valle”, ha spiegato al Giornale.it il consigliere Federico Bianco Levrin, mostrando la busta che il comune ha consegnato ai cittadini lo scorso 20 dicembre, insieme agli auguri di Natale e ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 15 gennaio 2021) C’è un paese inche hala cara vecchia. Con la speranza che torni presto a essere la moneta nazionale, insieme alla riacquisizione della nostra sovranità, liberi dalla gabbia europea, a Ingria, uno dei più piccoli Comuni d’(43 abitanti), situato in Valle Soana, in provincia di Torino, si sono portati avanti col lavoro. A raccontare tutto è Francesca Bernasconi su Il Giornale: “Nonostante il nome, non si tratta di una vera e propria nuova moneta. Sono buoni acquisto sotto forma di banconote, che si possono spendere nei negozi convenzionati della Valle”, ha spiegato al Giornale.it il consigliere Federico Bianco Levrin, mostrando la busta che ilha consegnato ailo scorso 20 dicembre, insieme agli auguri di Natale e ...

nzingaretti : In questi mesi durissimi l’Italia ha potuto contare sul grande impegno di @GiuseppeConteIT e della squadra di Gover… - MSF_ITALIA : Attraversano le montagne con i piedi nella neve, affrontano le violenze e i respingimenti della polizia francese, b… - Confindustria : Nel documento sul #Recoveryfund non c’è una visione di quale Italia costruire. È l'#industria che tiene in piedi il… - AlessiofFratini : @eroironica A me Stefania piace perché è una bellissima persona poi di figli può averne anche 50, non c’entra nulla… - CordaniTeresa : RT @sarabanda_: FARAONE. Se Conte scioglie alcuni nodi, Italia Viva c'è. GIANFRANCO. Zingaretti aveva chiamato prima della conferenza stamp… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia c’è Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche