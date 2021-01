In Italia c’è un comune che ha riniziato a stampare la Lira: “Così aiutiamo i cittadini” (Di venerdì 15 gennaio 2021) C’è un paese in Italia che ha riniziato a stampare la cara vecchia Lira. Con la speranza che torni presto a essere la moneta nazionale, insieme alla riacquisizione della nostra sovranità, liberi dalla gabbia europea, a Ingria, uno dei più piccoli Comuni d’Italia (43 abitanti), situato in Valle Soana, in provincia di Torino, si sono portati avanti col lavoro. A raccontare tutto è Francesca Bernasconi su Il Giornale: “Nonostante il nome, non si tratta di una vera e propria nuova moneta. Sono buoni acquisto sotto forma di banconote, che si possono spendere nei negozi convenzionati della Valle”, ha spiegato al Giornale.it il consigliere Federico Bianco Levrin, mostrando la busta che il comune ha consegnato ai cittadini lo scorso 20 dicembre, insieme agli auguri di Natale e ... Leggi su ilparagone (Di venerdì 15 gennaio 2021) C’è un paese inche hala cara vecchia. Con la speranza che torni presto a essere la moneta nazionale, insieme alla riacquisizione della nostra sovranità, liberi dalla gabbia europea, a Ingria, uno dei più piccoli Comuni d’(43 abitanti), situato in Valle Soana, in provincia di Torino, si sono portati avanti col lavoro. A raccontare tutto è Francesca Bernasconi su Il Giornale: “Nonostante il nome, non si tratta di una vera e propria nuova moneta. Sono buoni acquisto sotto forma di banconote, che si possono spendere nei negozi convenzionati della Valle”, ha spiegato al Giornale.it il consigliere Federico Bianco Levrin, mostrando la busta che ilha consegnato ailo scorso 20 dicembre, insieme agli auguri di Natale e ...

MSF_ITALIA : Attraversano le montagne con i piedi nella neve, affrontano le violenze e i respingimenti della polizia francese, b… - micillom5s : Aprire una crisi in questo particolare momento storico è da piantagrane. Soprattutto quando in gioco ci sono gli in… - ItaliaViva : Con grande fatica, perché è stata una scelta dolorosa, abbiamo fatto ancora una volta quello che riteniamo sia l'in… - SardegnaG : RT @Stefano173456: Questa è l'italia dominante degli ultimi trent'anni. C'è un tipo televisivo che urla, fomenta le masse che nel caos, sep… - raveragiuliano : RT @fattoquotidiano: LE FAKE NEWS DI ITALIA VIVA Il Piano redatto in segreto col “favore delle tenebre”? C’è stato pure un dibattito parlam… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia c’è La Polizia Municipale di Ravenna è la prima in Italia a impiegare Axon Body 3 insieme ad Axon Respond for Devices Fortune Italia