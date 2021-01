Imposte rateizzate per i club | la misura del governo che aiuta l’Inter

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Le difficoltà economiche provocate dalla pandemia hanno messo in forte difficoltà anche, che le ha esposte nell’ultimo CdA e che in questo modo giustificano la ricerca da parte di Suning di nuovi soci. Il Corriere della Sera spiega come unadelpotrebbe venire incontro alle necessità dei nerazzurri e degli altripagherà comunque le due mensilità mancanti entro il termine federale del 16 febbraio. Un’operazione che sarà agevolata, si legge nella nota, dalle «recenti disposizioni governative italiane in fase di approvazione». L’emergenza Covid consentirà infatti di versare solo gli emolumenti netti, mentre la parte destinata all’erario potrà essere rateizzata in 24 tranche a partire da maggio. Dei 30 milioni di stipendi lordi di novembre e dicembre, dunque, ...