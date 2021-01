Immobile e Luis Alberto, la Lazio travolge la Roma e raggiunge il Napoli (Di venerdì 15 gennaio 2021) 50'st Finisce qui. Il derby è della Lazio. 49'st Felicità sulla panchina della Lazio. Tutta in piedi in attesa del fischio finale. 47'st Luis Alberto cerca... Leggi su ilmattino (Di venerdì 15 gennaio 2021) 50'st Finisce qui. Il derby è della Lazio. 49'st Felicità sulla panchina della Lazio. Tutta in piedi in attesa del fischio finale. 47'stcerca...

SquawkaNews : Lazio 3-0 Roma FT: ?? Immobile ?? Luis Alberto ?? Luis Alberto Lazio secure the bragging rights in the first… - siamo_la_Roma : ? #LazioRoma, vittoria netta dei biancocelesti ?? Il tabellino del match #ASRoma - calvin_winzy : RT @SquawkaNews: Lazio 3-0 Roma FT: ?? Immobile ?? Luis Alberto ?? Luis Alberto Lazio secure the bragging rights in the first #DerbyDella… - todo_deporte_83 : RT @SerieA: Derby a senso unico all'Olimpico ?????? Ciro Immobile e due gol di Luis Alberto sigillano il 3?? a 0?? di #LazioRoma #SerieATI… - FootbeerMusic : RT @SerieA: Derby a senso unico all'Olimpico ?????? Ciro Immobile e due gol di Luis Alberto sigillano il 3?? a 0?? di #LazioRoma #SerieATI… -