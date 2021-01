Imbrattato murales di Maradona a Milano: 'Ma non parlate di razzismo' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Foto di Alessandro Marra Imbrattato il murales di Maradona realizzato sulla saracinesca di un negozio in provincia di Milano. L'esercizio commerciale appartiene ad Alessandro Marra, nato a Milano, ma ... Leggi su napolitoday (Di venerdì 15 gennaio 2021) Foto di Alessandro Marraildirealizzato sulla saracinesca di un negozio in provincia di. L'esercizio commerciale appartiene ad Alessandro Marra, nato a, ma ...

Salvato95551627 : RT @BombeDiVlad: ??? 'Si tratta sicuramente di una ragazzata. Denuncio il gesto per evitare che qualche ragazzino cresca con il cattivo esem… - FrancescoRoma78 : RT @BombeDiVlad: ??? 'Si tratta sicuramente di una ragazzata. Denuncio il gesto per evitare che qualche ragazzino cresca con il cattivo esem… - Yogaolic : @NapoliToday Dipende da quello che c’è scritto sul murales imbrattato...??????????????? - NapoliToday : #Cronaca Imbrattato murales di Maradona a Milano: 'Ma non parlate di razzismo' - MarekNapoli : RT @BombeDiVlad: ??? 'Si tratta sicuramente di una ragazzata. Denuncio il gesto per evitare che qualche ragazzino cresca con il cattivo esem… -

Ultime Notizie dalla rete : Imbrattato murales Imbrattato murales di Maradona a Milano: "Ma non parlate di razzismo" NapoliToday Imbrattato murales di Maradona a Milano: "Ma non parlate di razzismo"

Il proprietario del magazzino che ospita l'opera ha detto la sua a NapoliToday Imbrattato il murales di Maradona realizzato sulla saracinesca di un negozio in provincia di Milano. L’esercizio commerci ...

FOTO - Maradona, imbrattato il murales a Rozzano. Gli abitanti: "E' una vergogna"

Nel comune lombardo tra Milano e Pavia c'è chi ha deturpato la raffigurazione dell'indimenticato ex numero 10 del Napoli e dell'Argentina.

Il proprietario del magazzino che ospita l'opera ha detto la sua a NapoliToday Imbrattato il murales di Maradona realizzato sulla saracinesca di un negozio in provincia di Milano. L’esercizio commerci ...Nel comune lombardo tra Milano e Pavia c'è chi ha deturpato la raffigurazione dell'indimenticato ex numero 10 del Napoli e dell'Argentina.