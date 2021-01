Imam muore di Covid, la salma bloccata nell'ospedale di Trieste. Il figlio: 'Non c'è posto per seppellirlo' (Di venerdì 15 gennaio 2021) Salah, Imam di 64 anni, è morto di Covid dopo due settimane in terapia intensiva all ospedale Cattinara di Trieste, e non può essere seppellito, per un cavillo burocratico, nella zona che ospita ... Leggi su leggo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Salah,di 64 anni, è morto didopo due settimane in terapia intensiva allCattinara di, e non può essere seppellito, per un cavillo burocratico,a zona che ospita ...

