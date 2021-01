Il virus corre, lo Stivale si tinge di arancione: quali Regioni cambiano colore? (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Da domenica, 17 gennaio, tante Regioni saluteranno la zona gialla per entrare in quella arancione, colore principale di cui si tingerà lo Stivale. Da quanto si apprende dal Ministero della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza. Provincia autonoma di Bolzano, Lombardia e Sicilia in zona rossa. Nove Regioni passano in area arancione: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano in area arancione Calabria, Emilia-Romagna e Veneto. La Campania insieme ad altre 5 Regioni/PA restano in fascia gialla: Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Molise. ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 15 gennaio 2021) (Teleborsa) – Da domenica, 17 gennaio, tantesaluteranno la zona gialla per entrare in quellaprincipale di cui sirà lo. Da quanto si apprende dal Ministero della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, firmerà nelle prossime ore una nuova ordinanza. Provincia autonoma di Bolzano, Lombardia e Sicilia in zona rossa. Novepassano in area: Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta. Restano in areaCalabria, Emilia-Romagna e Veneto. La Campania insieme ad altre 5/PA restano in fascia gialla: Sardegna, Basilicata, Toscana, Provincia Autonoma di Trento, Molise. ...

Sta dicendo che proprio il tanto atteso vaccino potrebbe spingere il virus a mutare, per sfuggire alla prigione in cui lo stiamo chiudendo? Al contrario, ormai è fondamentale correre: bisogna vaccinar ...

Covid. Consulcesi lancia corso Ecm su vaccini e anticorpi monoclonali

Una sfida aperta per scienza, politica ed economia. Il presidente di Consulcesi, Massimo Tortorella: "Solo con la formazione, punto chiave del nuovo Piano Pandemico, sarà possibile arginare l'attuale ...

Sta dicendo che proprio il tanto atteso vaccino potrebbe spingere il virus a mutare, per sfuggire alla prigione in cui lo stiamo chiudendo? Al contrario, ormai è fondamentale correre: bisogna vaccinar ...Una sfida aperta per scienza, politica ed economia. Il presidente di Consulcesi, Massimo Tortorella: "Solo con la formazione, punto chiave del nuovo Piano Pandemico, sarà possibile arginare l'attuale ...