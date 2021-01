Il video della campagna Non Siamo Fantasmi per chiedere il riconoscimento dei diritti della famiglie arcobaleno (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono già ventimila le firme raccolte dopo l’avvio della campagna #NonSiamoFantasmi, iniziativa ad opera delle famiglie omogenitoriali riunite nell’associazione famiglie arcobaleno affinché il Parlamento approvi una norma che consenta il riconoscimento alla nascita dei bambini che hanno due mamme e due papà. Il video Non Siamo Fantasmi che è stato girato per promuovere l’iniziativa e fa parte della petizione che arriverà sulle scrivanie di Sergio Mattarella e dei presidenti delle due camere. LEGGI ANCHE >>> L’ossessione per la sessualità di Harry Styles di cui dovremmo liberarci video Non Siamo ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono già ventimila le firme raccolte dopo l’avvio#Non, iniziativa ad opera delleomogenitoriali riunite nell’associazioneaffinché il Parlamento approvi una norma che consenta ilalla nascita dei bambini che hanno due mamme e due papà. IlNonche è stato girato per promuovere l’iniziativa e fa partepetizione che arriverà sulle scrivanie di Sergio Mattarella e dei presidenti delle due camere. LEGGI ANCHE >>> L’ossessione per la sessualità di Harry Styles di cui dovremmo liberarciNon...

acmilan : Adriano Galliani ??? The story of a great Rossonero torchbearer: emotions, triumphs and behind-the-scenes ??? Il… - Tg3web : Emma Marrone e Alessandra Amoroso tornano insieme con il brano 'Pezzo di cuore', che racconta molto della loro amic… - virginiaraggi : Oggi vi mostro in anteprima il nuovo percorso tranviario da piazza Vittorio Emanuele fino a piazza Venezia. Si trat… - saralovsniall : Io che metto un video di una cagata Voi:???????????????? 63633636 like Io che metto un video della mia faccia Voi: I don’t like it?? 2 like - GagaGurlxo : RT @martyisbackk: #tzvip Per non dimenticare: Giacomo che racconta del Campo della banda, Oppini che dal ridere vola dal letto e Selvaggia… -