Il Tar dà ragione alla Carrara sul ricorso di Valagussa per il Mantegna

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Tar di Brescia martedì 12 gennaio ha deciso che Giovanni, conservatore dell’Accademia, ha sbagliato a rivolgersi al Tar con ilcontro il premio di 5mila euro assegnatogli dper l’attribuzione della tavola “Resurrezione di Cristo”, databile 1492-1493 circa, ad Andrea. Si chiude così un capitolo poco brillante della vicenda che portò agli onori della cronaca dell’arte in tutto il mondo il ritrovamento della metà inferiore dell’opera la “Discesa di Cristo al limbo”, conservata a Princeton nella collezione di Barbara Piasecka Johnson, che venne battuta all’asta nel 2003 per la cifra record di 25 milioni di dollari. Era il 22 maggio 2018 quando a Bergamo venne annunciato che la parte inferiore di quella celebre opera del ...

vivere_sardegna : “Sì alle messe”: a Bono il Tar dà ragione alla Chiesa e boccia il sindaco - dukana2 : RT @dukana2: #Covid19 ??anche il Tar #Lombardia boccia la #Basilicata...#NonCiFannoMancareNiente nella “ricchezza del petrolio”.... https:/… - Rodica17957578 : RT @dukana2: #Covid19 ??anche il Tar #Lombardia boccia la #Basilicata...#NonCiFannoMancareNiente nella “ricchezza del petrolio”.... https:/… - dukana2 : #Covid19 ??anche il Tar #Lombardia boccia la #Basilicata...#NonCiFannoMancareNiente nella “ricchezza del petrolio”.… - Agimegitalia : #Giocoonline, il #TarLazio dà ragione a Bml Group Limited contro la decadenza della #concessione -

Ultime Notizie dalla rete : Tar ragione

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Non potevano mancare anche un paio di decisioni dei Tar nel garbuglio della riapertura delle scuole. In Sicilia invece i giudici amministrativi hanno dato ragione e torto insieme alla Regione, che ha ...Buzzi Unicem cala anche oggi, senza beneficiare dell'ok del Tar del Lazio all'utilizzo di rifiuti come combustibile alternative nelle cementerie.