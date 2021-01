Il Super Bowl ispira la nuova Champions League?

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 15 gennaio 2021) L’ attuale format dellapotrebbe ben presto cambiare a favore di un altro che ripercorra le orme del. Lo ha svelato l’Ad del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, secondo il quale ” l’ Uefa sta pensando ad una ‘settimana del calcio’, come una grande attrazione, un po’ come il. Suona bene, secondo me”. Lacambia format? Il nuovo progetto verrebe alla luce a partire dalla stagione 2024/25 in stile, allo scopo di catalizzare l’attenzione di tutto il mondo sul calcio europeo. Inoltre, il prodotto sarebbe più spendibile a livello commerciale e si eviterebbe la tanto chiaccherataLega richiesta a gran voce dalle big europee. Le ...