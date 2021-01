Il saluto dell’Ambasciatore Usa Eisenberg al termine del suo mandato: “Arrivederci Italia, non è un addio”. Il video (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il saluto dell’Ambasciatore Usa Eisenberg al termine del suo mandato: “Arrivederci Italia, non è un addio” L’Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Lewis Eisenberg arriva alla fine del suo mandato e saluta gli Italiani con un videomessaggio, in cui promette che questo non sarà un addio ma solo un Arrivederci. A prendere il suo posto il vice Tom Smitham, che ricoprirà il ruolo di chargé d’affaires. Fonte: Facebook US Embassy in Italy Leggi su formiche (Di venerdì 15 gennaio 2021) IlUsaaldel suo: “, non è un” L’Ambasciatore degli Stati Uniti inLewisarriva alla fine del suoe saluta glini con unmessaggio, in cui promette che questo non sarà unma solo un. A prendere il suo posto il vice Tom Smitham, che ricoprirà il ruolo di chargé d’affaires. Fonte: Facebook US Embassy in Italy

