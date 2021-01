Il royal look del giorno. Camilla di Cornovaglia, ritratto per il lancio della “Reading room” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il royal look di gennaio 2021 guarda le foto Camilla di Cornovaglia, 62 anni, moglie del principe Carlo, ha deciso di lanciare una nuova iniziativa, la Reader’s room, un circolo di lettura social. C’è grande attesa per questo progetto lanciato a dicembre e che, di sicuro, farà vendere in misura esponenziale i libri raccomandati dalla duchessa ogni settimana. Per l’occasione Clarence House ha rilasciato un nuovo ritratto nell’account Instagram dedicato al nuovo evento. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ildi gennaio 2021 guarda le fotodi, 62 anni, moglie del principe Carlo, ha deciso di lanciare una nuova iniziativa, la Reader’s, un circolo di lettura social. C’è grande attesa per questo progetto lanciato a dicembre e che, di sicuro, farà vendere in misura esponenziale i libri raccomandati dalla duchessa ogni settimana. Per l’occasione Clarence House ha rilasciato un nuovonell’account Instagram dedicato al nuovo evento. Leggi anche ...

infoitcultura : Meghan Markle, cosa ci rivelano i suoi look sulla vita dopo la Royal Family - IOdonna : Il royal look del giorno. Sarah Ferguson in versione “Bridgerton” per presentare il suo libro - zazoomblog : Il royal look del giorno. Letizia di Spagna tutte le volte che si è scambiata gli abiti con le figlie - #royal… - IOdonna : Il royal look del giorno. Letizia di Spagna, tutte le volte che si è scambiata gli abiti con le figlie - IOdonna : Il royal look del giorno. Lady Amelia Windsor esibisce il suo tatuaggio -

Ultime Notizie dalla rete : royal look Royal look 2020: vince Meghan, perde Charlène Io Donna Il royal look del giorno. Camilla di Cornovaglia, ritratto per il lancio della “Reading room”

Camilla di Cornovaglia lancia un circolo del libro on line. E per l'occasione si fa fotografare intenta nella lettura a Clarence House.

Meghan Markle, cosa ci rivelano i suoi look sulla vita dopo la Royal Family

Meghan Markle, l'ex Duchessa del Sussex ha cambiato il suo look dopo aver lasciato la Famiglia Reale. Ecco cosa rivelano.

Camilla di Cornovaglia lancia un circolo del libro on line. E per l'occasione si fa fotografare intenta nella lettura a Clarence House.Meghan Markle, l'ex Duchessa del Sussex ha cambiato il suo look dopo aver lasciato la Famiglia Reale. Ecco cosa rivelano.