Il ritorno (elettrico) della Renault 5

Leggi su wired

(Di venerdì 15 gennaio 2021) La5 Prototype è la versione moderna ed elettrica“mitica”5, la cui ultima evoluzione (la Supercinque) è stata prodotta tra il 1984 e il 1996. Presentata dalla casa francese nell’ambito del piano di grande rinnovamento del marchio, ha come obiettivo quello di “democratizzare” l’auto elettrica attraverso un modello accessibile dalle forme iconiche: chi, tra i giovanissimi dell’epoca, non avrebbe voluto guidare la pompatissima versione Gt Turbo? Del resto basta guardare la5 Prototype per capire che affonda le radici nel passato, senza però rinunciare a elementi moderni e per certi versi avveniristici, come per esempio la scritta a led, le maniglie a filocarrozzeria e gli interni completamente digitali. Complessivamente tutti gli elementi ...