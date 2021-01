Il ritorno di Enrico Letta, il primo rottamato: “La crisi? Follia pura di una sola persona. Già prima del Covid voleva far cadere il governo” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nelle sue orecchie sembra ancora risuonare l’eco della campanella ceduta a Matteo Renzi nel 2014, durante la tradizionale cerimonia a Palazzo Chigi che segna il passaggio di consegne tra vecchio e nuovo presidente del Consiglio. All’epoca il leader di Iv era il giovane segretario del Partito democratico, mentre Enrico Letta era alla guida di un governo di larghe intese dopo la non vittoria dei dem alle elezioni. Un’esperienza durata solo 300 giorni proprio su volontà di Renzi, che il 14 febbraio di quell’anno mise ai voti della Direzione Pd una mozione lacerante: chiedere le dimissioni di Letta per dare vita a un nuovo esecutivo con lui al vertice. Da allora Letta, il primo dei rottamati del fu rottamatore, ha abbandonato i panni della politica. Nel 2015 si è dimesso ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Nelle sue orecchie sembra ancora risuonare l’eco della campanella ceduta a Matteo Renzi nel 2014, durante la tradizionale cerimonia a Palazzo Chigi che segna il passaggio di consegne tra vecchio e nuovo presidente del Consiglio. All’epoca il leader di Iv era il giovane segretario del Partito democratico, mentreera alla guida di undi larghe intese dopo la non vittoria dei dem alle elezioni. Un’esperienza durata solo 300 giorni proprio su volontà di Renzi, che il 14 febbraio di quell’anno mise ai voti della Direzione Pd una mozione lacerante: chiedere le dimissioni diper dare vita a un nuovo esecutivo con lui al vertice. Da allora, ildei rottamati del fure, ha abbandonato i panni della politica. Nel 2015 si è dimesso ...

