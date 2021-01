Il presidente delle Filippine: “La presidenza non è un lavoro per donne, sono troppo emotive” (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il presidente delle Filippine, Rodrigo Duterte, lo scorso giovedì durante l’inaugurazione di un progetto autostradale, ha dichiarato che la presidenza non è un lavoro per donne a causa dell’emotività che differenzia le prime dagli uomini. Il presidente ha così escluso una possibile candidatura della figlia alla presidenza, prevista per il prossimo anno. “Mia figlia non sta correndo per la presidenza. Ho detto a Inday (sua figlia Sara ndr) di non correre perché mi fa pena e sa che dovrà affrontare quello che sto passando io”, ha detto Duterte. Il presidente ha poi aggiunto: “Questo lavoro non è per le donne. L’emotività di una donna e quella di un uomo sono ... Leggi su tpi (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il, Rodrigo Duterte, lo scorso giovedì durante l’inaugurazione di un progetto autostradale, ha dichiarato che lanon è unpera causa dell’emotività che differenzia le prime dagli uomini. Ilha così escluso una possibile candidatura della figlia alla, prevista per il prossimo anno. “Mia figlia non sta correndo per la. Ho detto a Inday (sua figlia Sara ndr) di non correre perché mi fa pena e sa che dovrà affrontare quello che sto passando io”, ha detto Duterte. Ilha poi aggiunto: “Questonon è per le. L’emotività di una donna e quella di un uomo...

crocerossa : Siamo in viaggio per la #Bosnia con coperte, vestiario e beni di prima necessità destinati alla Croce Rossa bosniac… - you_trend : Il presidente del Consiglio Conte ha accettato le dimissioni delle ministre Bonetti e Bellanova di Italia Viva #crisidigoverno - gennaromigliore : Noi continuiamo a preoccuparci più della crisi del Paese che di quella del Governo. Il ritiro delle ministre Bellan… - paoloferrarelli : RT @Moonlightshad1: #Renzi, che scrive alla presidente del senato per sapere se i magistrati hanno violato la legge che vieta di intercetta… - gianlucac1 : RT @udogumpel: Alla fiera delle banalità (pericolose) il Presidente #AIFA Giorgio #Palu sta dando il massimo: Il problema delle pandemia sa… -

Ultime Notizie dalla rete : presidente delle Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 91 | www.governo.it Governo Orme fossili di grandi rettili trovate sulle Alpi Occidentali

Lo studio “Archosauriform footprints in the Lower Triassic of Western Alps and their role in understanding the effects of the Permian-Triassic Orme fossili di grandi rettili trovate sulle Alpi Occiden ...

Vertice alla CCIAA di Reggio, Spirlì: «imprese ripartiranno, ma bisogna cambiare registro»

«È un ritorno al primo amore, visto che “ nasco” come assessore al Commercio e all’Artigianato. Dal primo momento – commenta Spirlì –, ho incontrato i delegati di queste categorie in un tavolo permane ...

Lo studio “Archosauriform footprints in the Lower Triassic of Western Alps and their role in understanding the effects of the Permian-Triassic Orme fossili di grandi rettili trovate sulle Alpi Occiden ...«È un ritorno al primo amore, visto che “ nasco” come assessore al Commercio e all’Artigianato. Dal primo momento – commenta Spirlì –, ho incontrato i delegati di queste categorie in un tavolo permane ...