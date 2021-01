Il political drama torna su Netflix con Borgen 4, al via le riprese dei nuovi episodi col cast originale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo la fine di House of Cards e lo strano esperimento The Politician, Netflix torna a produrre un originale political drama con Borgen 4: si tratta della nuova stagione della serie danese creata da Danmarks Radio nel 2010 e poi sospesa dopo tre stagioni. Lo scorso anno l’emittente ha firmato un accordo con Netflix per realizzare Borgen 4, le cui riprese sono già in corso con il cast originale riconfermato, a partire da Sidse Babett Knudsen (Birgitte Nyborg) e Birgitte Hjort Sørensen (Katrine Fønsmark). Il produttore Adam Price è tornato di nuovo a capo del progetto per realizzare otto nuovi episodi di questo political ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo la fine di House of Cards e lo strano esperimento The Politician,a produrre uncon4: si tratta della nuova stagione della serie danese creata da Danmarks Radio nel 2010 e poi sospesa dopo tre stagioni. Lo scorso anno l’emittente ha firmato un accordo conper realizzare4, le cuisono già in corso con ilriconfermato, a partire da Sidse Babett Knudsen (Birgitte Nyborg) e Birgitte Hjort Sørensen (Katrine Fønsmark). Il produttore Adam Price èto di nuovo a capo del progetto per realizzare ottodi questo...

