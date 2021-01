Il piano Biden preoccupa Wall Street. Più tasse per salvare l'America? (Di venerdì 15 gennaio 2021) Wall Street reagisce con circospezione all’American Rescue Plan, il piano di salvataggio Americano da 1.900 miliardi di dollari presentato giovedì dal presidente eletto Joe Biden per tirare fuori gli Stati Uniti dalla doppia crisi, sanitaria ed economica. Molti investitori temono un aumento delle tasse con l’ingresso della nuova amministrazione. Alcuni punti della manovra – tra cui lo stanziamento di 350 miliardi di dollari di aiuti pubblici agli Stati e l’aumento del salario minimo a 15 dollari l’ora – rischiano di incontrare l’opposizione dei repubblicani, minando così le speranze di un’approvazione bipartisan. Secondo il Wall Street Journal, Biden potrebbe aumentare le tasse alle società e all?1% ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021)reagisce con circospezione all’n Rescue Plan, ildi salvataggiono da 1.900 miliardi di dollari presentato giovedì dal presidente eletto Joeper tirare fuori gli Stati Uniti dalla doppia crisi, sanitaria ed economica. Molti investitori temono un aumento dellecon l’ingresso della nuova amministrazione. Alcuni punti della manovra – tra cui lo stanziamento di 350 miliardi di dollari di aiuti pubblici agli Stati e l’aumento del salario minimo a 15 dollari l’ora – rischiano di incontrare l’opposizione dei repubblicani, minando così le speranze di un’approvazione bipartisan. Secondo ilJournal,potrebbe aumentare lealle società e all?1% ...

