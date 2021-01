Il partito gay passa all’attacco del duo Boldi-De Sica: «Scenette offensive per far ridere» (Di venerdì 15 gennaio 2021) «Il duetto Boldi-De Sica, nel film In Vacanza su Marte, torna a fare Scenette offensive per fare ridere. In particolare prendendo di mira (con imitazioni stereotipate) le coppie di uomini gay; come non se ne vedevano dagli anni ’70». Lo dichiara Fabrizio Marrazzo, portavoce partito Gay per i diritti Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale. Il partito gay contro Boldi-De Sica «Ci chiediamo – continua – se nell’ambiente dello spettacolo così come nel nostro Paese sia davvero ancora necessario, per far ridere, usare Scenette di questo tipo. Pertanto suggeriamo alle piattaforme che lo stanno distribuendo come Sky, Amazon Prime, Apple TV, TimVision e altre, di poter almeno avvisare le persone prima della ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 15 gennaio 2021) «Il duetto-De, nel film In Vacanza su Marte, torna a fareper fare. In particolare prendendo di mira (con imitazioni stereotipate) le coppie di uomini gay; come non se ne vedevano dagli anni ’70». Lo dichiara Fabrizio Marrazzo, portavoceGay per i diritti Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale. Ilgay contro-De«Ci chiediamo – continua – se nell’ambiente dello spettacolo così come nel nostro Paese sia davvero ancora necessario, per far, usaredi questo tipo. Pertanto suggeriamo alle piattaforme che lo stanno distribuendo come Sky, Amazon Prime, Apple TV, TimVision e altre, di poter almeno avvisare le persone prima della ...

