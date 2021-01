Il Partito Gay contro Boldi-De Sica: “Scene offensive, avvisare spettatori” (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – “Il duetto Boldi-De Sica, nel film ‘In Vacanza su Marte’, torna a fare scenette offensive per fare ridere. In particolare prendendo di mira (con imitazioni stereotipate) le coppie di uomini gay; di come non se ne vedevano dagli anni ’70. Ci chiediamo se nell’ambiente dello spettacolo così come nel nostro Paese sia davvero ancora necessario, per far ridere, usare scenette di questo tipo. Pertanto suggeriamo alle piattaforme che lo stanno distribuendo come Sky, Amazon Prime, Apple TV, Tim.Vision e altre, di poter almeno avvisare le persone prima della visione del film con una sigla (come fanno già molte altre piattaforme): ‘Il film potrebbe contenere scene offensive e non rispettose per la comunità Lesbica, Gay, Bisessuale e Trans (Lgtb+)”. Lo dice Fabrizio Marrazzo, portavoce Partito Gay per i diritti Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale. Leggi su dire (Di venerdì 15 gennaio 2021) ROMA – “Il duetto Boldi-De Sica, nel film ‘In Vacanza su Marte’, torna a fare scenette offensive per fare ridere. In particolare prendendo di mira (con imitazioni stereotipate) le coppie di uomini gay; di come non se ne vedevano dagli anni ’70. Ci chiediamo se nell’ambiente dello spettacolo così come nel nostro Paese sia davvero ancora necessario, per far ridere, usare scenette di questo tipo. Pertanto suggeriamo alle piattaforme che lo stanno distribuendo come Sky, Amazon Prime, Apple TV, Tim.Vision e altre, di poter almeno avvisare le persone prima della visione del film con una sigla (come fanno già molte altre piattaforme): ‘Il film potrebbe contenere scene offensive e non rispettose per la comunità Lesbica, Gay, Bisessuale e Trans (Lgtb+)”. Lo dice Fabrizio Marrazzo, portavoce Partito Gay per i diritti Lgbt+, Solidale, Ambientalista, Liberale.

