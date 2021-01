Il Partito Gay attacca il nuovo film di Boldi e De Sica (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Partito Gay contro la coppia Boldi-De Sica in “Vacanze su Marte: “Imitazioni stereotipate come non se ne vedevano dagli anni ’70, avvisare spettatori” “Il duetto Boldi-De Sica, nel film ‘In Vacanza su Marte’, torna a fare scenette offensive per fare ridere. In particolare prendendo di mira (con imitazioni stereotipate) le coppie di uomini gay;… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 15 gennaio 2021) IlGay contro la coppia-Dein “Vacanze su Marte: “Imitazioni stereotipate come non se ne vedevano dagli anni ’70, avvisare spettatori” “Il duetto-De, nel‘In Vacanza su Marte’, torna a fare scenette offensive per fare ridere. In particolare prendendo di mira (con imitazioni stereotipate) le coppie di uomini gay;… L'articolo Corriere Nazionale.

