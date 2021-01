Il Paradiso delle signore | anticipazioni 18-22 gennaio | Clelia è incinta

Leggi su tutto.tv

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Ilnei prossimi episodi appassionerà ancora di più i fedeli telespettatori con colpi di scena inaspettati. Lerelative alle puntate in onda dal 18 al 22, rivelano chescoprirà di essere. Intanto, Agnese sarà sempre più succube di Giuseppe e ciò porterà ad uno scontro tra l’uomo e suo figlio Salvatore. Il giovane, in seguito alla lite col padre, dormirà in Caffetteria dove si scambierà un bacio con Gabriella. Nel frattempo, Vittorio sempre più vicino a Beatrice, faticherà a rispondere alla lettera di Marta. Infine, Rocco aiuterà Irene a riappacificarsi con il padre e Umberto rischierà di mettersi seriamente nei guai. Il, spoiler 18-22 ...