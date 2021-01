Il papà di Niccolò Ciatti: "Presto libero il killer di mio figlio. Non permettete che accada" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono trascorsi 41 mesi da quando Niccolò Ciatti ha perso la vita a Lloret de Mar. Era il 12 agosto 2017 e il 22enne fiorentino moriva in seguito a un colpo d’arte marziale sferrato alla tempia da Rassoul Bissoultanov, un’aggressione subita davanti alla discoteca. Il padre di Niccolò, Luigi, si dà paceSi legge sul Corriere della sera: “Ma ancora non è stato deciso il rinvio a giudizio — si dispera Luigi Ciatti — e se non si celebra il processo entro il 12 agosto il killer sarà scarcerato e il rischio che diventi un latitante è altissimo. Sette mesi sono pochi per avviare il dibattimento con tutti gli adempimenti burocratici, come le notifiche ai testimoni. La pandemia poi rischia di complicare tutto” Ciatti ricorda tutto di quel giorno. La chiamata alle 5 del mattino, il viaggio ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono trascorsi 41 mesi da quandoha perso la vita a Lloret de Mar. Era il 12 agosto 2017 e il 22enne fiorentino moriva in seguito a un colpo d’arte marziale sferrato alla tempia da Rassoul Bissoultanov, un’aggressione subita davanti alla discoteca. Il padre di, Luigi, si dà paceSi legge sul Corriere della sera: “Ma ancora non è stato deciso il rinvio a giudizio — si dispera Luigi— e se non si celebra il processo entro il 12 agosto ilsarà scarcerato e il rischio che diventi un latitante è altissimo. Sette mesi sono pochi per avviare il dibattimento con tutti gli adempimenti burocratici, come le notifiche ai testimoni. La pandemia poi rischia di complicare tutto”ricorda tutto di quel giorno. La chiamata alle 5 del mattino, il viaggio ...

