Il noto attore degli anni '90 ricoverato a seguito di forti dolori: la diagnosi è grave (Di venerdì 15 gennaio 2021) Uno degli attori della famosissima sit-com degli anni '90 Bayside School è stato ricoverato a causa di forti dolori in tutto il corpo in un ospedale della Florida. Le sue condizioni sembrerebbero gravi. Dopo aver ottenuto i risultati delle analisi, i suoi rappresentanti legali hanno reso noto che il 44enne ha un cancro al quarto stadio. Il diretto interessato, Dustin Diamond, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione sulla sua malattia. Il noto attore, da quanto dichiarato dai suoi rappresentati, avrebbe già iniziato le cure. Per ora l'attore dovrà restare ancora in ospedale per qualche giorno prima di scoprire quando potrà tornare a casa. Leggi anche –> Francesca Schiavone, malattia: «Sono guarita da un tumore ...

