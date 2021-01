“Il mio amore” Bianca Guaccero si scioglie a Detto Fatto Commozione pura dopo quel gesto pieno di affetto

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 15 gennaio 2021) La conduttriceè stata al centro di diverse voci di gossip negli ultimi giorni, che l’avrebbero vista vicina al comico Luca Bizzarri. Queste indiscrezioni sono state talmente insistenti che Jonathan Kashanian, durante ‘’, è stato costretto a chiederle lumi sulla vicenda. La donna non ha avuto remore nel rispondergli ed ha ammesso di non aver capito come mai siano usciti questi rumor. Ha poi aggiunto che tra i due è comunque nata una bella amicizia. Laha infatti: “Non lo so perché hanno scritto questa storia né come è nata. Io Luca non lo conosco personalmente. Abbiamo iniziato a scriverci su Instagram e siamo diventati amici, ci siamo anche presi in giro sui regali di nozze su come rimandarli indietro, visto che non ci sposiamo più”. Nella ...