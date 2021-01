Il Ministero alla Fiorentina | ' Lo Stadio Franchi non si può abbattere'

(Di venerdì 15 gennaio 2021) LoArtemiodi Firenze, opera dell'architetto Pier Luigi Nervi, non si potràma si potrà intervenire sulla struttura esistente, con l'opzione di una copertura integrale e curve ...

Fontana3Lorenzo : L'ennesimo attacco alla famiglia, dopo che la Lega, con Matteo Salvini al Ministero dell'Interno, aveva reintrodott… - repubblica : Firenze, il ministero sullo stadio: si alla copertura e sì all'abbattimento delle curve - Gazzetta_it : Il Ministero alla #Fiorentina: 'Lo #StadioFranchi non si può abbattere' - francetomm : RT @GiancarloDeRisi: Ecco i fondali del porto di Lampedusa ricolmi dei resti delle imbarcazioni dei migranti. Al ministero dell'Ambiente fa… - adriano059 : RT @GiancarloDeRisi: Ecco i fondali del porto di Lampedusa ricolmi dei resti delle imbarcazioni dei migranti. Al ministero dell'Ambiente fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Ministero alla

La Gazzetta dello Sport

Scendono i contagi per il coronavirus in Italia: sono, infatti, 16.146 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore, di più rispetto a ieri quando sono stati 17.246. Il totale dei casi è così salito a ...Lo ha detto Pier Luigi Lopalco, assessore alla Salute della Regione Puglia, parlando con i giornalisti a Barletta della possibile classificazione della Puglia in fatto di contenimento del Covid a part ...