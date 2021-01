«Il Metodo Biden»: Rai1 celebra il nuovo Presidente Usa con un documentario (Di venerdì 15 gennaio 2021) Joe Biden A pochi giorni dall’insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti, mentre in dissolvenza scorrono ancora le immagini dell’assalto al Congresso Usa, Rai1 celebra la figura di Joe Biden con un documentario che ripercorre le tappe della sua vita e della sua recente campagna elettorale. Sabato 16 gennaio, alle 23.45, la rete ammiraglia (in collaborazione con Rai Documentari) proporrà “Il Metodo Biden“, una biografia dal sapore agiografico prodotta da PBS/Frontline e realizzata dal regista Michael Kirk. A introdurre il documentario sarà un intervento di Monica Maggioni; la giornalista farà una riflessione sull’epoca Biden e su ciò che potrà rappresentare dopo la controversa presidenza ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 15 gennaio 2021) JoeA pochi giorni dall’insediamento deldegli Stati Uniti, mentre in dissolvenza scorrono ancora le immagini dell’assalto al Congresso Usa,la figura di Joecon unche ripercorre le tappe della sua vita e della sua recente campagna elettorale. Sabato 16 gennaio, alle 23.45, la rete ammiraglia (in collaborazione con Rai Documentari) proporrà “Il“, una biografia dal sapore agiografico prodotta da PBS/Frontline e realizzata dal regista Michael Kirk. A introdurre ilsarà un intervento di Monica Maggioni; la giornalista farà una riflessione sull’epocae su ciò che potrà rappresentare dopo la controversa presidenza ...

