Il lavoro e la dignità

Un paio di notizie di questi giorni impongono una riflessione sul lavoro e sulla dignità, cardini della società in cui viviamo. Una riflessione su quanto sia importante per l'uomo sentirsi parte attiva della comunità e quanto sia importante fare impresa in modo onesto e rispettoso. La prima notizia è la morte di un "rider". La seconda è la protesta di un gruppo di ristoratori (sigla Ubri, Unione Brand Ristorazione Italiana) contro le piattaforme di Delivery. In apparenza due notizie che sembrano legate solo dalla professione in questione. Invece, volendo guardare al di là delle apparenze, sono diverse le ragioni che le uniscono e meritano una riflessione. A Roma Adriano Urso è morto d'infarto mentre spingeva la sua auto in panne. La sua morte ha fatto notizia, perché la cronaca ha registrato la particolarità di un musicista che arrotondava consegnando ...

