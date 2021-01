Il governo Rutte cade travolto dallo scandalo dei sussidi alle famiglie" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il governo olandese del premier Mark Rutte si è dimesso sull'onda dello scandalo degli assegni familiari a causa del quale 20mila famiglie sono state accusate ingiustamente di frode e costrette a ... Leggi su europa.today (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ilolandese del premier Marksi è dimesso sull'onda dellodegli assegni familiari a causa del quale 20milasono state accusate ingiustamente di frode e costrette a ...

RaiNews : #Olanda, scandalo frodi sul welfare: si dimette in blocco il governo - HuffPostItalia : Olanda: si dimette il governo Rutte, travolto dallo scandalo sui bonus figli - you_trend : ???? #PaesiBassi: il Governo #Rutte si dimette in seguito allo scandalo legato ai sussidi per l'infanzia Le prossime… - miclerario : Volendo si può anche in Italia. Cade un governo, elezioni in primavera. #Rutte - AS3691 : RT @RaiNews: #Olanda, scandalo frodi sul welfare: si dimette in blocco il governo -