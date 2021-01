Il duetto di Fiorella Mannoia e Marco Mengoni in Esseri Umani a La Musica Che Gira Intorno (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il duetto di Fiorella Mannoia e Marco Mengoni sulle note di Esseri Umani va in scena a La Musica Che Gira Intorno, nella prima puntata di venerdì 15 gennaio 2021. Lo show Rai riporta la Mannoia in TV per due prime serate – una in scena oggi, l’altra venerdì 22 gennaio – tra Musica e intrattenimento. Marco Mengoni da Fiorella Mannoia canta Esseri Umani, dopo una profonda riflessione di Edoardo Leo. Lo raggiunge poi sul palco Fiorella Mannoia che canta con lui il brano dedicato all’essere umano, alla sua forza e al coraggio di essere ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 15 gennaio 2021) Ildisulle note diva in scena a LaChe, nella prima puntata di venerdì 15 gennaio 2021. Lo show Rai riporta lain TV per due prime serate – una in scena oggi, l’altra venerdì 22 gennaio – trae intrattenimento.dacanta, dopo una profonda riflessione di Edoardo Leo. Lo raggiunge poi sul palcoche canta con lui il brano dedicato all’essere umano, alla sua forza e al coraggio di essere ...

gGx0xo : sono ancora ferma al duetto tra Mengoni e Fiorella #LaMusicaCheGiraIntorno - Kalu_na6 : Bello il duetto di Mengoni e Fiorella ?? ?? #LaMusicaCheGiraIntorno - proteggitid4me : RT @aalessiadivi: marco mengoni e fiorella mannoia, il duetto di cui non sapevo di aver bisogno #LaMusicaCheGiraIntorno - Tele_Visionaro : RT @NicoloC__: Il monologo di Edoardo Leo seguito da 'Esseri umani', cantata prima dal solo Mengoni e poi in duetto con Fiorella. Quando la… - NicoloC__ : Il monologo di Edoardo Leo seguito da 'Esseri umani', cantata prima dal solo Mengoni e poi in duetto con Fiorella.… -

