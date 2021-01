Il Daspo per i violenti della movida funziona (Di venerdì 15 gennaio 2021) Di fronte alla violenza e all’inciviltà di chi mette in pericolo l’incolumità altrui l’unico atteggiamento possibile è quello della fermezza e della tolleranza zero. Grazie al potenziamento del Daspo urbano, voluto dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, chi si macchia di comportamenti violenti e di reati socialmente allarmanti non potrà più frequentare i locali della movida. Ieri, il Daspo anti-risse è stato applicato per la prima volta a Roma ai due ultrà che il 20 dicembre scorso hanno aggredito una troupe della Rai. Per effetto di questa norma non potranno avere accesso per due anni ad alcuni bar o pub. Il Daspo anti-risse rappresenta una forma di protezione importantissima a tutela dei tantissimi giovani ... Leggi su ilblogdellestelle (Di venerdì 15 gennaio 2021) Di fronte alla violenza e all’inciviltà di chi mette in pericolo l’incolumità altrui l’unico atteggiamento possibile è quellofermezza etolleranza zero. Grazie al potenziamento delurbano, voluto dal ministroGiustizia Alfonso Bonafede, chi si macchia di comportamentie di reati socialmente allarmanti non potrà più frequentare i locali. Ieri, ilanti-risse è stato applicato per la prima volta a Roma ai due ultrà che il 20 dicembre scorso hanno aggredito una troupeRai. Per effetto di questa norma non potranno avere accesso per due anni ad alcuni bar o pub. Ilanti-risse rappresenta una forma di protezione importantissima a tutela dei tantissimi giovani ...

