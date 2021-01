Il cippo della discordia nel Novarese

Leggi su agi

(Di venerdì 15 gennaio 2021) AGI - “Questo, posato su suolo pubblico, è chiaramente apologia di fascismo. Per questo l'Anpi chiede che venga rimosso”. A Trecate, popoloso centro alle porte di Novara, in questi giorni non si parla d'altro. E' esplosa infatti una vivace polemica su un piccolo monumento eretto, con l'autorizzazione del Comune alla memoria di un giovane di 17 anni, Vittorio Dorè, militante fascista, morto in questo luogo per mano dei partigiani poco dopo il 25 aprile 1945. L'Associazione nazionale partigiani ha organizzato un presidio davanti al monumento, per ribadire con forza la propria richiesta. “Nel 2017 – spiega Riccardo Ferrigato dell'Anpi – dopo che era già stata proposta all'amministrazione precedente (di centrosinistra, ndr) e non approvata, l'attuale amministrazione guidata dal sindaco Federico Binatti di Fratelli d'Italia, ha dato il via libera a un progetto di ...