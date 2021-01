Il calcio stavolta si sta: l’Auckland City non giocherà il Mondiale per Club per ordine della Nuova Zelanda (Di venerdì 15 gennaio 2021) La FIFA è stata informata oggi che l’Auckland City, alla luce della pandemia di Covid-19 e delle relative misure di quarantena richieste dalle autorità della Nuova Zelanda, non potrà partecipare al Mondiale per Club 2020, che si disputerà tra il 1° e l’11 febbraio. Nonostante i contatti regolari con il Club, la federazione neozelandese e la confederazione oceanica, i requisiti delle autorità neozelandesi in relazione all’isolamento e alla quarantena vanno oltre le possibilità della FIFA e per questo non è stato possibile trovare una soluzione. Niente braccio di ferro, dunque, come accadde con l’UEFA per Romania-Norvegia. La FIFA, insieme alle autorità del Qatar, implementerà un protocollo di sicurezza ragionevole ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 15 gennaio 2021) La FIFA è stata informata oggi che, alla lucepandemia di Covid-19 e delle relative misure di quarantena richieste dalle autorità, non potrà partecipare alper2020, che si disputerà tra il 1° e l’11 febbraio. Nonostante i contatti regolari con il, la federazione neozelandese e la confederazione oceanica, i requisiti delle autorità neozelandesi in relazione all’isolamento e alla quarantena vanno oltre le possibilitàFIFA e per questo non è stato possibile trovare una soluzione. Niente braccio di ferro, dunque, come accadde con l’UEFA per Romania-Norvegia. La FIFA, insieme alle autorità del Qatar, implementerà un protocollo di sicurezza ragionevole ...

napolista : Il calcio stavolta si sta: l'Auckland City non giocherà il Mondiale per Club per ordine della Nuova Zelanda Le auto… - gianlucarossitv : @PinoVaccaro77 @manuela_orazi @TopCalcio24 @TelelombardiaTV @OfficialASRoma @MCaronni @OfficialSSLazio Sai… - BertoliniSer : @FBiasin Fabriz stavolta per prenderti una boccata d’aria extra calcio non potevi buttarti su #SanPa ? - ubsgrower : RT @GigioneTf: Stasera altro quiz sul calcio giocato stavolta 20 domande a punti. Il primo classificato vince un premio. Ore 23:30 su https… - RTAllProClub : RT @GigioneTf: Stasera altro quiz sul calcio giocato stavolta 20 domande a punti. Il primo classificato vince un premio. Ore 23:30 su https… -

Ultime Notizie dalla rete : calcio stavolta In Serie A va in scena un turno di grandi sfide Agenzia ANSA VIDEO | Calcio, Viero ed il futuro in biancorosso: “Spero di giocare sempre anche ovunque”

TERAMO – Che si sia dinanzi ad una calciatore giovane, prossimo ai 22 anni che compirà il 10 marzo, in possesso di una chiara visione di gioco, dotato di ottime qualità tecniche e di discrete fisiche ...

Calcio. In Serie A va in scena un turno di grandi sfide.

Partita da tripla, ma con leggero favore per i nerazzurro: è il pronostico degli analisti Snai per la partitissima di domenica Inter-Juventus. Stavolta si parte col segno ‘1’ nerazzurro a 2,50, mentre ...

TERAMO – Che si sia dinanzi ad una calciatore giovane, prossimo ai 22 anni che compirà il 10 marzo, in possesso di una chiara visione di gioco, dotato di ottime qualità tecniche e di discrete fisiche ...Partita da tripla, ma con leggero favore per i nerazzurro: è il pronostico degli analisti Snai per la partitissima di domenica Inter-Juventus. Stavolta si parte col segno ‘1’ nerazzurro a 2,50, mentre ...