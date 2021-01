Il bollettino di oggi sul Coronavirus in Italia: dati della Protezione Civile per il 15 gennaio (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo i 17.246 positivi e 522 decessi e nel giorno in cui Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta diventano zona arancione e provincia autonoma di Bolzano, Lombardia e Sicilia passano in zona rossa la situazione aggiornata dei contagi di Coronavirus in Italia oggi con il bollettino di oggi del Ministero della Salute e i dati della Protezione Civile: articolo in aggiornamento Regione per regione quali sono i nuovi positivi nelle ultime 24 ore: in Molise 39 contagi e 4 decessi. Nelle Marche dopo i 506 contagi di ieri oggi si registrano 571 nuovi casi positivi. Dei 571 casi odierni 132 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i ... Leggi su nextquotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Dopo i 17.246 positivi e 522 decessi e nel giorno in cui Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle D’Aosta diventano zona arancione e provincia autonoma di Bolzano, Lombardia e Sicilia passano in zona rossa la situazione aggiornata dei contagi diincon ildidel MinisteroSalute e i: articolo in aggiornamento Regione per regione quali sono i nuovi positivi nelle ultime 24 ore: in Molise 39 contagi e 4 decessi. Nelle Marche dopo i 506 contagi di ierisi registrano 571 nuovi casi positivi. Dei 571 casi odierni 132 sono stati registrati in provincia di Macerata dove i ...

