Ibrahimovic | “Milan la mia sfida più bella Donnarumma il più forte al mondo Playstation 5 regalata? Ora mi seguono tutti”

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Interessante intervista rilasciata da Zlatanal Corriere dello Sport., compagni e tanto altro nelle parole del centravanti svedese pronto a tornare protagonista dal primo minuto dopo l'assenza per infortunio delle ultime settimane., compagni e non solocaption id="attachment 1044165" align="alignnone" width="631"(getty images)/caption"Cosa è il gol per me? Un dettaglio che fa vincere le partite. Una mia responsabilità", parla subito così. "Anche quando servo un compagno che segna sento di aver fatto bene il mio mestiere. Il? Mi sento un leader. Io guido, la squadra mi segue. Dieci anni fa era un altro. Ma anche ilche ho trovato nel 2020 era diverso. Sempre ...

In queste ultime ore, per l'attacco del Milan si fa con insistenza il nome di Mario Mandzukic, ma non è l'unico profilo che i rossoneri tengono d'occhio per il ruolo ...