I veri negazionisti sono al governo | negano i loro fallimenti sul Covid | la democrazia e la libertà

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Il Coronavirus19 è una seria malattia e solo come tale avrebbe dovuto ed essere trattata, utilizzando al meglio la scienza in tutte le sue specializzazioni, mediche, biofisiche e statistiche, mentre non è un castigo per i nostri peccati, bisognoso di censori o esorcisti e non può neanche diventare uno strumento per politici ideologizzati, che guardino con antica diffidenza e fastidio allae alla. Molti governi, ma soprattutto il nostro, spinti dal panico e dall’emulazione, in luogo di trattarla unicamente come malattia, hanno però assunto pure un atteggiamento pseudo moralistico, ritenendo che si potesse affrontare ilfacendo leva sulle “virtù civiche” dei cittadini, cambiandone insomma i comportamenti, invece di procedere soprattutto, con la massima velocità, a cercare e predisporre le ...