I prossimi MacBook Pro avranno più porte e MagSafe | ma niente Touch Bar

Leggi su wired

(Di venerdì 15 gennaio 2021) (Foto: Apple)Ancora una volta una succosa indiscrezione sul mondo Apple e ancora una volta la fonte è il ben informato Ming-Chi Kuo di Tf International Securities. Secondo il prolifico anticipatore delle grandi novità della mela morsicata, la nuova generazione diPro 2021 avrà in dotazione la tecnologia, sarà finalmente dotata di piùe di un design piatto (flat-edge) simile a quello dei nuovi iPhone 12. Dovrebbe invece sparire laBar. Data per scontata la presenza della nuova architettura Silicon proprietaria per i processori, i nuoviPro dovrebbero rivedere il design per la prima volta dopo cinque anni con angoli che da dolcemente smussati e tondi dovrebbero risultare piatti e senza troppe curve. Le dimensioni del display sarebbero da 14 oppure da 16 ...