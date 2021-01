I negazionisti diventano un caso… patologico. Due milioni di morti nel mondo. Ma c’è chi insiste a dire che è tutto falso. Dall’Italia agli Usa dilagano i complottisti. Ormai non si può più lasciarli fare (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il negazionismo è stato collegato da eminenti studi ad una patologia mentale. Infatti il negazionista tipico mette in atto un semplice quanto sciocco meccanismo di difesa: nega l’evidenza e la realtà fattuale. Si tratta di meccanismi ancestrali, che nel corso della civiltà sono stati agevolmente superati grazie alla razionalità, al senso critico e in definitiva anche solo grazie al buon senso. Invece il negazionista è un perverso che nega la realtà sotto gli occhi di tutti. Per lui semplicemente non esiste. Il negazionista non è un frutto della recente pandemia è una malattia da sempre esistita, basti pensare a chi negava e nega tuttora pandemia di Aids. Eppure i dati sull’andamento del Covid e del suo agente infettivo il Coronavirus sono sotto gli occhi di tutti: quasi 2 milioni di vittime, 93 milioni di casi accertati e 67 ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 15 gennaio 2021) Il negazionismo è stato collegato da eminenti studi ad una patologia mentale. Infatti il negazionista tipico mette in atto un semplice quanto sciocco meccanismo di difesa: nega l’evidenza e la realtà fattuale. Si tratta di meccanismi ancestrali, che nel corso della civiltà sono stati agevolmente superati grazie alla razionalità, al senso critico e in definitiva anche solo grazie al buon senso. Invece il negazionista è un perverso che nega la realtà sotto gli occhi di tutti. Per lui semplicemente non esiste. Il negazionista non è un frutto della recente pandemia è una malattia da sempre esistita, basti pensare a chi negava e negara pandemia di Aids. Eppure i dati sull’andamento del Covid e del suo agente infettivo il Coronavirus sono sotto gli occhi di tutti: quasi 2di vittime, 93di casi accertati e 67 ...

