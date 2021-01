I magistrati onorari | nessun Recovery fund all’Italia se noi restiamo precari

Leggi su dire

(Di venerdì 15 gennaio 2021) BOLOGNA – L’Italia non dovrebbe poter accedere “al Recovery fund nell’ambito della tematica della riforma della giustizia, che non contiene alcun elemento sulla riforma della magistratura onoraria, cui è demandato oltre il 50% degli affari complessivi del primo grado di giudizio e l’80% degli affari penali”. E inoltre il Parlamento europeo e la Commissione europea dovrebbero “denunciare l’Italia per le modalità con cui inquadra la magistratura onoraria, privandola totalmente delle tutele essenziali giuslavoristiche e intaccando in modo sostanziale e ripetuto da almeno due decenni il principio dell’indipendenza del magistrato, anche onorario”. Questo chiede alle istituzioni europee, a pochi giorni dalla nuova astensione dei magistrati onorari, che scatterà martedì, la Consulta della magistratura onoraria, che rileva come “i lavori parlamentari, iniziati in commissione Giustizia al Senato oltre 10 mesi fa, finalizzati alla riforma della categoria, risultano trasferiti, con decisione all’unanimità del 12 gennaio, in sede deliberante, e rinviati il giorno dopo in attesa del parere della commissione Bilancio”.