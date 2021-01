I genitori gay: "Non siamo fantasmi, vogliamo una legge per tutelare i nostri figli" (Di venerdì 15 gennaio 2021) Le famiglie omogenitoriali lanciano una nuova campagna perchè il Parlamento discuta una norma che permetta il riconoscimento alla nascita dei bambini con due madri e due padri. Già raccolte ventimila firme Leggi su repubblica (Di venerdì 15 gennaio 2021) Le famiglie omoali lanciano una nuova campagna perchè il Parlamento discuta una norma che permetta il riconoscimento alla nascita dei bambini con due madri e due padri. Già raccolte ventimila firme

cronaca_news : I genitori gay: 'Non siamo fantasmi, vogliamo una legge per tutelare i nostri figli' - StraNotizie : I genitori gay: 'Non siamo fantasmi, vogliamo una legge per tutelare i nostri figli' - Elisabettatpwk : RT @OPH3LIACOEUR: Sono arrivata ad un punto in cui sono costretta a chiedere aiuto Sono gay e i miei genitori dopo averlo scoperto mi hanno… - marixsalvatore : RT @OPH3LIACOEUR: Sono arrivata ad un punto in cui sono costretta a chiedere aiuto Sono gay e i miei genitori dopo averlo scoperto mi hanno… - D3VILDAISY : RT @OPH3LIACOEUR: Sono arrivata ad un punto in cui sono costretta a chiedere aiuto Sono gay e i miei genitori dopo averlo scoperto mi hanno… -