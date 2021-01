I 50 sindaci. Presentato il manifesto per Napoli della Fondazione Cusani (Di venerdì 15 gennaio 2021) Hanno un sito (www.i50sindaci.it), un progetto preciso (Napoli capitale culturale del Euro-Mediterraneo, più potere alle Municipalità e innovazione tecnologica al servizio dei cittadini) e i nomi giusti (Dario Cusano, Vittorio Acocella, Andrea Ballabio, Franco Malvano, Massimiliano Cerrito, Giuno Decclesiis, Mario Rusciano, Davide Barba, Antonio Prigiobbo, Vasant Shenoi, Giuseppe Fiordiliso, Carlo Ercolino, Carmine Arnone e tanti altri). Parte oggi il cantiere de “i 50 sindaci” per Napoli, una fabbrica delle idee messa su dagli esperti del Comitato tecnico scientifico della Fondazione Cusani onlus, creata dai gemelli Dario e Sergio Cusani a Roma 13 anni fa ed oggi attiva con la propria sede nel capoluogo campano. “Siamo partiti dalla considerazione che ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 15 gennaio 2021) Hanno un sito (www.i50.it), un progetto preciso (capitale culturale del Euro-Mediterraneo, più potere alle Municipalità e innovazione tecnologica al servizio dei cittadini) e i nomi giusti (Dario Cusano, Vittorio Acocella, Andrea Ballabio, Franco Malvano, Massimiliano Cerrito, Giuno Decclesiis, Mario Rusciano, Davide Barba, Antonio Prigiobbo, Vasant Shenoi, Giuseppe Fiordiliso, Carlo Ercolino, Carmine Arnone e tanti altri). Parte oggi il cantiere de “i 50” per, una fabbrica delle idee messa su dagli esperti del Comitato tecnico scientificoonlus, creata dai gemelli Dario e Sergioa Roma 13 anni fa ed oggi attiva con la propria sede nel capoluogo campano. “Siamo partiti dalla considerazione che ...

