Hockey su ghiaccio | pressioni sulla Bielorussia per poter ospitare il campionato del mondo

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 15 gennaio 2021) Sono ancora incerte le possibilità delladiil prossimodeldisu. L’incontro del capo dell’IIHF Rene Fasel con il presidente bielorusso Alexander Lukashenko non è stato amichevole e l’IIHF ha fatto rigorose richieste alla Bielorussa Come si è svolto l’incontro? Fasel è stato visto abbracciare calorosamente Lukashenko prima dei colloqui di lunedì. “Se abbiamo dato l’impressione che fosse solo un incontro amichevole, questo non è esatto e non era nostra intenzione” ha detto. “Questo incontro è stato preso in tono serio e con l’IIHF che ha portato al tavolo questioni specifiche e difficili“. Inoltre Fasel ha spiegato che peril...