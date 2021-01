Hockey ghiaccio, ICE League 2021: Bolzano sbanca Villach ai rigori e si riprende la vetta solitaria (Di venerdì 15 gennaio 2021) Vittoria soffertissima per Bolzano nella trentaseiesima giornata dell’ICE Hockey League 2020-2021. I Foxes espugnano Villach ai rigori dopo il 2-2 dei tempi regolamentari e ritrovano la vetta solitaria della classifica: gli altoatesini sono ora a quota 67 punti, +2 (e quattro partite in meno) sul Fehervar. Bolzano parte forte e sblocca il risultato al 2? con Frank, che trova la via della rete su assist di Findlay. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e si concretizza al 13? per merito di Wachter, che realizza su assist di Mangene e Allard. All’inizio del secondo periodo i Foxes trovano il nuovo vantaggio grazie a Robertson (24?), ma dieci minuti dopo Kosmachuk ristabilisce la parità su assist di Allard e Caron. Nell’end ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 gennaio 2021) Vittoria soffertissima pernella trentaseiesima giornata dell’ICE2020-. I Foxes espugnanoaidopo il 2-2 dei tempi regolamentari e ritrovano ladella classifica: gli altoatesini sono ora a quota 67 punti, +2 (e quattro partite in meno) sul Fehervar.parte forte e sblocca il risultato al 2? con Frank, che trova la via della rete su assist di Findlay. La reazione dei padroni di casa non si fa attendere e si concretizza al 13? per merito di Wachter, che realizza su assist di Mangene e Allard. All’inizio del secondo periodo i Foxes trovano il nuovo vantaggio grazie a Robertson (24?), ma dieci minuti dopo Kosmachuk ristabilisce la parità su assist di Allard e Caron. Nell’end ...

