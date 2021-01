Highlights Denver Nuggets-Golden State Warriors 114-104: NBA 2020/2021 (VIDEO) (Di venerdì 15 gennaio 2021) Gli Highlights e le azioni salienti di Denver Nuggets-Golden State Warriors, match della notte NBA 2020/2021. La franchigia del Colorado indirizza la sfida già al termine del primo quarto (37-24), toccando anche 17 punti di vantaggio nel corso della disputa. Nikola Jokic mette a segno la sua tripla doppia numero 46 in carriera, segnando 18 dei suoi 23 punti nel secondo tempo e aggiungendo 14 rimbalzi e 10 assist. Alla banda di Kerr non basta la solita ottima prestazione di Steph Curry: il numero 30 firma 35 punti con un ottimo 14 su 23 al tiro mandando a segno anche 5 triple, che lo portano a sole 15 di distanza (2.545 in carriera) da Reggie Miller (2.560). Il “lunghissimo” leader dei Warriors riesce ad agguantare anche 11 rimbalzi. IL ... Leggi su sportface (Di venerdì 15 gennaio 2021) Glie le azioni salienti di, match della notte NBA. La franchigia del Colorado indirizza la sfida già al termine del primo quarto (37-24), toccando anche 17 punti di vantaggio nel corso della disputa. Nikola Jokic mette a segno la sua tripla doppia numero 46 in carriera, segnando 18 dei suoi 23 punti nel secondo tempo e aggiungendo 14 rimbalzi e 10 assist. Alla banda di Kerr non basta la solita ottima prestazione di Steph Curry: il numero 30 firma 35 punti con un ottimo 14 su 23 al tiro mandando a segno anche 5 triple, che lo portano a sole 15 di distanza (2.545 in carriera) da Reggie Miller (2.560). Il “lunghissimo” leader deiriesce ad agguantare anche 11 rimbalzi. IL ...

