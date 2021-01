Harden lascia Houston Va a Brooklyn da Durant e Irving (Di venerdì 15 gennaio 2021) Clamoroso non tanto al Cibali, quanto nel mondo della Nba. Dopo le lamentele dei giorni scorsi, James Harden, detto il Barba, lascia gli Houston Rockets per approdare nei Brooklyn Nets dove troverà ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 15 gennaio 2021) Clamoroso non tanto al Cibali, quanto nel mondo della Nba. Dopo le lamentele dei giorni scorsi, James, detto il Barba,gliRockets per approdare neiNets dove troverà ...

infoitsport : James Harden lascia i Rockets: l’iniziativa bizzarra di un autolavaggio – Video - nightinsport : RT @rprat75: Con l'addio ad Harden per me Houston lascia libero un posto playoff a Ovest altrimenti prenotato. Dunque, facciamo i conti: le… - rprat75 : Con l'addio ad Harden per me Houston lascia libero un posto playoff a Ovest altrimenti prenotato. Dunque, facciamo… - davide_1010 : RT @parallelecinico: Dopo 9 James Harden lascia Houston. È un nuovo giocatore dei Brooklyn Nets. #NBAtipo - P_Rocchetti87 : RT @AleMamoli: Mercato NBA: James Harden lascia gli Houston Rockets e approda ai Brooklyn Nets -