Gruppo Renault - Nel nuovo piano industriale meno investimenti e costi, 24 nuovi modelli e più utili (Di venerdì 15 gennaio 2021) meno costi e investimenti in Ricerca&Sviluppo, meno piattaforme e motori, più attenzione per l'elettrico e crescenti sinergie con l'alleato nipponico Nissan per lanciare 24 modelli entro il 2025. Sono queste, in estrema sintesi, le linee guida del nuovo piano industriale del Gruppo Renault, elaborato dal neo amministratore delegato Luca De Meo. Il business plan, dal titolo emblematico ("Renaulution"), punta in sostanza a chiudere l'era Ghosn e la sua "grandeur" incentrata sulla crescita dei volumi e su una continua espansione geografica per privilegiare una maggior efficienza operativa e quindi un ritorno a una redditività sostenibile dopo le perdite del 2019 e il rosso di bilancio record del primo semestre del ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 15 gennaio 2021)in Ricerca&Sviluppo,piattaforme e motori, più attenzione per l'elettrico e crescenti sinergie con l'alleato nipponico Nissan per lanciare 24entro il 2025. Sono queste, in estrema sintesi, le linee guida deldel, elaborato dal neo amministratore delegato Luca De Meo. Il business plan, dal titolo emblematico ("Renaulution"), punta in sostanza a chiudere l'era Ghosn e la sua "grandeur" incentrata sulla crescita dei volumi e su una continua espansione geografica per privilegiare una maggior efficienza operativa e quindi un ritorno a una redditività sostenibile dopo le perdite del 2019 e il rosso di bilancio record del primo semestre del ...

EstebBeltramino : Gruppo Renault riunisce in Alpine il mondo della sportività #motori - markus_auto : Mobilize: una nuova via alla mobilità per il Gruppo Renault ... - infoiteconomia : Mobilize: una nuova via alla mobilità per il Gruppo Renault - videomotorsIT : Mobilize: una nuova via alla mobilità per il Gruppo Renault // - broby68 : Il Gruppo Renault presenta il suo piano strategico “Renaulution” -