Grave infortunio al ginocchio per Perotti

Diego Perotti, attaccante in forza al Fenerbahce, è costretto a fermarsi per un lungo stop, dai 5 agli 8 mesi. In questo modo il giocatore, che finora ha giocato solo quattro partite in Turchia non potrà portare a termine la stagione. Perotti ha infatti subito la rottura parziale del legamento crociato e ora rischia l'intervento chirurgico. 

Cosa ha detto il ds turco sull'infortunio di Perotti? 

Il ds del club turco Emre Belozoglu ha commentato la situazione dell'argentino: "C'è stata una rottura quasi totale del legamento del ginocchio di Perotti. Ha bisogno di un intervento chirurgico. Abbiamo comunicato la situazione ai suoi agenti. Diego ha fatto vedere a tutti il suo livello quando ha giocato, ma purtroppo lo ha potuto fare davvero poco. In caso di operazione dovremo ...

